Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde

Almanya'da eylül ayında öncü verilerle 1951 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini gören enflasyon, final rakamlarla da teyit edildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre, eylül ayında nihai rakamlarla tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.0 arttı. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 7,9 olmuştu.

Tüketici fiyatlarında eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış görüldü.

Eylül ayında AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı.