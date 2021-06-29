Almanya'da enflasyon haziranda yüzde 2,3 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. TÜFE, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 2018 yılından bu yana en yüksek düzeyine yükselmişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 1,2 artış gösterdi. Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,6, kirada yüzde 1,3 ve enerji fiyatlarında yüzde 9,4 artış görüldü.