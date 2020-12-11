  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 0,7 azaldı
Takip Et

Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 0,7 azaldı

Almanya'da kasım ayı enflasyonu yüzde 0,7 geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı kasım ayı verileri, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 0,7 gerilediğini gösterdi.

Almanya 2020 yılında dördüncü kez enflasyon düşüşü görürken, söz konusu düzey en son 2015 yılının ocak ayında görülmüştü.

Tüketici fiyatlarında görülen düşüşte, Almanya hükümetinin COVID-19 krizinin olumsuz etkileriyle mücadele kapsamında vergi indirimine gitmesi etkili olurken, mal fiyatları yıllık yüzde 1,8 azaldı.