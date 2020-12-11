Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 0,7 azaldı
Almanya'da kasım ayı enflasyonu yüzde 0,7 geriledi.
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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı kasım ayı verileri, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 0,7 gerilediğini gösterdi.
Almanya 2020 yılında dördüncü kez enflasyon düşüşü görürken, söz konusu düzey en son 2015 yılının ocak ayında görülmüştü.
Tüketici fiyatlarında görülen düşüşte, Almanya hükümetinin COVID-19 krizinin olumsuz etkileriyle mücadele kapsamında vergi indirimine gitmesi etkili olurken, mal fiyatları yıllık yüzde 1,8 azaldı.