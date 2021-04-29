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Almanya'da enflasyon nisanda yüzde 2 yükseldi

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda yüzde 2 olarak ölçüldü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede TÜFE, bu ay geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak, yüzde 1,9’luk artış beklentisini aştı. Ülkede enflasyon martta yüzde 1,7 olarak açıklanmıştı.

Enflasyonun nisanda yükselmesinde enerji fiyatlarındaki yüzde 7,9’luk artış etkili oldu.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise, mart ayındaki yüzde 0,5’lik artış sonrasında, yüzde 0,4’lük artış beklentisinin üzerinde yüzde 0,7 yükseldi.