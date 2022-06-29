Almanya'da enflasyon sürpriz yaptı
Almanya'da AB uyumlu enflasyon Mayıs ayındaki yüzde 8,7'den yüzde 8,2'ye geriledi.
Almanya'da enflasyon Haziran ayında beklenmedik şekilde geriledi.
Hükümetin yüksek akaryakıt fiyatlarını aşağı çekmek için aldığı tedbirlerin de etkisi ile Almanya'da AB uyumlu enflasyon Mayıs ayındaki yüzde 8,7'den yüzde 8,2'ye geriledi.
Ekonomistler ise AB uyumlu enflasyonun Haziran ayında yıllık yüzde 8,8 olmasını bekliyorlardı.
Almanya'da ulusal standartlarla ölçülen enflasyon da Haziran ayında yüzde 8,0 olan ekonomik beklentilerinin altında yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 7,9 artmıştı.
Destatis verilerine göre Haziran ayında enerji fiyatları yıllık yüzde 38 artarken, gıda fiyatlarında artış yüzde 12,7 oldu.