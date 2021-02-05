Almanya’da fabrika siparişleri beklenenden fazla düştü
Almanya’da fabrika siparişleri aralık ayında yüzde 1,9 düştü.
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Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) yayımladığı aralık fabrika sipariş verileri, ülkenin fabrika siparişlerinin, yüzde 0,8’lik düşüş beklentisinin oldukça üzerinde, yüzde 1,9 düştüğünü gösterdi. Siparişler kasım ayında yüzde 2,3 artmıştı.
Diğer yandan yeni siparişler aralık ayında yıllık bazda yüzde 6,4 arttı. İç siparişler aylık yüzde 0,9, yurt dışı siparişler ise aylık yüzde 2,6 azaldı. Euro Bölgesi siparişleri ise yüzde 7,5 azaldı.