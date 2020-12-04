Almanya'da fabrika siparişleri ekimde yüzde 2,9 arttı
Almanya'da fabrika siparişleri ekim ayında, beklentileri aşarak, yüzde 2,9 arttı.
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Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'da fabrika siparişlerinin ekim ayında, yüzde 1,5'lik beklentileri aşarak, aylık bazda yüzde 2,9 arttığını açıkladı.
Fabrika siparişlerinde görülen yıllık değişim ise, yüzde 2'lik düşüş beklentisinin aksine yüzde 1,8 arttı.
Otomotiv sektörü aylık yüzde 1'lik ve yıllık yüzde 6 sipariş artışı ile katkıda bulundu.
Fabrika siparişleri, eylül ayına göre, iç siparişlerde yüzde 2,4 ve dış siparişlerde yüzde 3,2 arttı.