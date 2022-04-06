Almanya'da fabrika siparişleri şubatta geriledi

Almanya'da fabrika siparişleri, Ukrayna’daki savaşın başladığı şubatta beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 düştü. Söz konusu siparişler Şubat 2021'ye göre ise yüzde 2,9 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi.

Almanya'da şubatta aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 2,8 ve yabancı siparişlerde yüzde 3,3 düşüş görüldü.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler ocak ayına göre yüzde 3,3 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 3,4 düştü.

Şubatta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 1,9 ve sermaye malı siparişleri yüzde 2,8 azalırken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,7 arttı.