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Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 4,1 arttı

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde haziran ayında fabrika siparişleri bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı haziran ayına ait verilere göre, Almanya'da haziran ayında mevsimsel ve çalışma günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 arttı. 

Yurt içi siparişler haziranda, önceki aya göre yüzde 9,6, yabancı siparişler yüzde 0,4 arttı.

Almanya’da ara malı üreticilerinin yeni siparişlerinde aylık bazda yüzde 1,4, ana mal üreticilerinin siparişlerinde yüzde 6,8 artış, tüketim malları siparişinde ise yüzde 1,1’lik düşüş görüldü.