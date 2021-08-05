Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 4,1 arttı
Avrupa'nın en büyük ekonomisinde haziran ayında fabrika siparişleri bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 arttı.
Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı haziran ayına ait verilere göre, Almanya'da haziran ayında mevsimsel ve çalışma günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 arttı.
Yurt içi siparişler haziranda, önceki aya göre yüzde 9,6, yabancı siparişler yüzde 0,4 arttı.
Almanya’da ara malı üreticilerinin yeni siparişlerinde aylık bazda yüzde 1,4, ana mal üreticilerinin siparişlerinde yüzde 6,8 artış, tüketim malları siparişinde ise yüzde 1,1’lik düşüş görüldü.