Almanya’da hizmet faaliyetleri  ocakta azaldı

Almanya’da hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında aylık 0,3 puan düşüşle 46,7 puana geriledi.

Devam eden düşük talep ve gelirler etkisiyle endekste görülen düşüşe rağmen, hizmet sektöründe istihdam ve faaliyetlerde artış beklentileri yüksek durumda. Ülkede bileşik PMI ise aylık 1,2 puan düşüşle 50,8 puana geriledi.

IHS Markit Direktörü Phil Smith, “2020 yılının son çeyreğinde ekonomide görülen hafif büyüme sonrasında, yılın ilk çeyreğinde, devam eden COVI-19 tedbirleri ve imalatta görülen yavaşlama sinyalleri, daralmaya işaret ediyor” dedi.