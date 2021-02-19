Almanya’da hizmet PMI 9 ayın en düşük düzeyinde
Almanya’da hizmet PMI şubatta COVID-19 tedbirleri etkisiyle 9 ayın en düşük düzeyine geriledi.
Almanya’da hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI), sıkılaştırılan COVID-19 tedbirleri etkisiyle 9 ayın en düşük düzeyi olan 45,9 puana geriledi.
Ülkede imalat çıktıları 3 ayın en yüksek düzeyi olan 62,2 puana yükselirken imalat PMI, artan ihracat siparişleri sebebiyle, 3 yılın en yüksek düzeyi olan 60,6 puana yükseldi.
IHS Markit direktör yardımcısı Phil Smith, “Aşı haberlerinin oluşturuduğu olumlu ortamın talebi artıracağı beklentileri ile yılın geri kalanı için işletmelerin işlerin artacağı görüşleri kuvvetleniyor” dedi.