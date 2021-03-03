Almanya’da hizmet PMI gerilemeye devam ediyor
Almanya’da hizmet PMI şubatta üst üste beşinci ayda da geriledi ve 45,7 puana çekildi.
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Almanya’da hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI), COVID-19 tedbirleri etkisiyle aylık 0,2 puan düştü ve 45,7 puana geriledi.
Ülkede imalat çıktıları 0,3 puan artışla 51,1 puana yükseldi.
IHS Markit direktör yardımcısı Phil Smith, “Almanya'nın genişletilmiş kilitlenmesinin etkisi, şubat ayının hizmet PMI verilerinde görülürken, sektördeki ticari faaliyetler art arda beşinci ayda belirgin bir düşüş kaydetti” dedi.