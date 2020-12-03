Almanya'da hizmet sektörü faaliyeti kasımda azaldı

Almanya'da hizmet sektöründe faaliyet kasım ayında hafif gerilerken, hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 46 puana geriledi.

PMI için kasım ayı beklentisi, ekim ayına göre bir değişiklik göstermeyerek 46,2 puanda kalmasıydı.

Endekste görülen düşüşün sebebi olarak konaklama sektöründeki kısıtlamalar sebepli gerileme gösterildi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Phil Smith, endeksin mayıs ayından bu yana en düşük düzey olduğuna işaret etti ve, "Almanya'da uygulanan kısıtlamalar kasım ayı PMI verilerini olumsuz etkiledi" dedi.