Almanya’da hizmet sektörü martta 7 ayın zirvesine yükseldi
Almanya’da hizmet PMI mart ayında 50,8 puana yükselerek 7 ayın zirvesi ulaştı.
Almanya’da hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI), piyasalarda aşı gelişmeleri etkisiyle oluşan iyimserlik etkisiyle, aylık 5,1 puan arttı ve 50,8 puana yükseldi.
IHS Markit şubat ayı verileri, ülkede bileşik PMI’ın 5,7 puan artarak, 56,8 puanla 37 ayın zirvesine yükseldiğini gösterdi.
Ülkede imalat çıktıları 0,3 puan artışla 61,7 puandan, rekor düzey olan 66,6 puana yükseldi.
IHS Markit direktör yardımcısı Phil Smith, “Veriler, Almanya’da iş ortamının iyileştiğini ve ilk çeyrekte beklenti üzerinde performans gösterebileceğine işaret ediyor” dedi.