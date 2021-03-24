  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya’da hizmet sektörü martta 7 ayın zirvesine yükseldi
Takip Et

Almanya’da hizmet sektörü martta 7 ayın zirvesine yükseldi

Almanya’da hizmet PMI mart ayında 50,8 puana yükselerek 7 ayın zirvesi ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Almanya’da hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI), piyasalarda aşı gelişmeleri etkisiyle oluşan iyimserlik etkisiyle, aylık 5,1 puan arttı ve 50,8 puana yükseldi.

IHS Markit şubat ayı verileri, ülkede bileşik PMI’ın 5,7 puan artarak, 56,8 puanla 37 ayın zirvesine yükseldiğini gösterdi.

Ülkede imalat çıktıları 0,3 puan artışla 61,7 puandan, rekor düzey olan 66,6 puana yükseldi.

IHS Markit direktör yardımcısı Phil Smith, “Veriler, Almanya’da iş ortamının iyileştiğini ve ilk çeyrekte beklenti üzerinde performans gösterebileceğine işaret ediyor” dedi.