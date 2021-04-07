Almanya’da hizmet sektörü martta beklentileri aştı

Almanya’da hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI), kısıtlamaların hafifletilmesi ve aşı haberlerinin iyimserliği 3 yılın zirvesine çıkarması etkisiyle işletme faaliyetlerinin 6 aydan sonra ilk kez artmasıyla bir önceki aya göre 5,8 puan arttı ve 51,5 puana yükseldi. Endeks şubat ayında 45,7 puandaydı.

IHS Markit mart ayı verileri, ülkede bileşik PMI’ın 6,2 puan artarak, 57,3 puana yükseldiğini gösterdi. Endeks bir önceki ay 51,1 puan olarak açıklanmıştı

Ülkede imalat çıktıları 0,3 puan artışla 61,7 puandan, rekor düzey olan 66,6 puana yükseldi.

IHS Markit direktör yardımcısı Phil Smith, mart ayında Almanya’nın hizmet sektöründe çekimser bir iyileşme görüldüğüne işaret ederek, piyasalardaki iyimserliğin enerji ve petrol fiyatlarındaki artışın baskıladığını belirtti.