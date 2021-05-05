Almanya’da hizmet sektörü nisanda beklentileri altında kaldı

Almanya’da hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI), bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı ve 49,9 puana geriledi. Endeks mart ayında 50,1 puandaydı.

IHS Markit nisan ayı verileri, ülkede bileşik PMI’ın 0,2 puan azalarak, 55,8 puana gerilediğini gösterdi. Endeks bir önceki ay 56 puan olarak açıklanmıştı

IHS Markit direktör yardımcısı Phil Smith, nisan ayında yeniden sıkılaştırılan COVID-19 tedbirleri nedeniyle hizmet sektööründeki toparlanmanın durduğunu ancal imalat sektöründeki artışın bileşim PMI’ı dengelediğini söyledi. Smith ayrıca her iki sektörün de istihdama katkılarının arttığını ve kısıtlamalar sona erdiğinde toparlanmayı destekleyeceklerini ifade etti.