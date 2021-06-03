Almanya’da hizmetler büyümeye döndü

HS Markit'in açıkladığı Almanya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisan ayındaki 49,9 puandan, mayıs ayında 52,8 puana yükseldi.

Hizmetler sektöründeki yeni işler son 3 ayın 2’sinde yükselse de, sektörün büyüme hızı ilk COVID-19 dalgası ardından görülen zirvenin altında seyrediyor. Hizmet sektöründeki maliyet baskılarının 2008 yılından bu yana en yüksek düzeye yükselmesi, faaliyetlerdeki büyümeyi baskılıyor.

IHS Markit Müdür Yardımcısı Phil Smith, “Aşı gelişmeleri ardından, Almanya’da karantina önlemlerinin gevşetilmesiyle yeni işlerde keskin bir artış görüldü. Eğer tedbir gevşemeleri planlandığı gibi uygulanırsa hizmet sektöründe sürdürülebilir bir büyüme görülebilir” dedi.

Almanya'nın bileşik satın alma yöneticileri endeksi, nisan ayındaki 55,8 puandan, 56,2 puana yükseldi.