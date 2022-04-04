Almanya'da ihracat beklentilerin üzerinde arttı

Almanya'da ihracat ve ithalat rakamları beklentilerin üzerinde geldi.

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,4 yukarı geldi. Piyasa tahminleri yüzde 1,5 artış olacağı yönündeydi.

İthalat yüzde 4,5 artışla analistler yüzde 1,4 artış yönündeki tahmininin üzerinde geldi. Böylece mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat 124,7 milyar euro, ithalat 113,1 milyar euro olurken, ticaret fazlası 11,5 milyar euro oldu. Piyasa tahmini fazlanın 9,6 milyar euro olacağı yönündeydi.