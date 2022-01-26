Almanya'da ihracatçılar yeni yıla umutlu girdi. İhracatçıların geleceğe yönelik beklentileri son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Ifo İhracat Beklentileri Endeksi Ocak ayında 17,4 puana geldi. Böylece Endeks 2021 Eylül ayında görülen 20,5 puanın ardından en yüksek değerine geldi.

Önceki ayın endeksi 12,1 puandan 12,9 puana revize edildi.

Ifo, hemen hemen tüm sektörlerin ihracatta büyüme beklediğini belirtti. İstisnaların tekstil, matbaacılık ve gıda olduğu ifade edildi.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.