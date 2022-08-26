Almanya'da ihracatçıların karamsarlığı sürüyor

Almanya'da ihracatçıların duyarlılığı, enerji krizi ve zayıf küresel ekonomik ortam nedeniyle, Ağustos ayında bir önceki aya göre daha karamsar bir görünüm sergiledi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Ifo İhracat Beklentileri Endeksi -0,4 puandan -2,7 puana geriledi. Böylece Mart ayında görülen -3,1 puandan sonra en düşük rakama gelindi.

Sektörlerin çoğu ihracatın düşmesini bekliyor, ancak araç üreticileri ve tedarikçileri ihracatta önemli artış tahmin ediyorlar. Giyim sektöründe de uluslararası satışların artması bekleniyor.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.