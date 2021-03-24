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Almanya'da iktisatçılardan ayda 10 milyar euroluk zarar uyarısı

Almanya'da COVID-19'la mücadele için kapanma önlemlerinin  yeniden uzatılması ve Paskalya dönemi için getirilen ek önlemler iş  dünyasını isyan ettirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, hükümetin pandemi  politikasının yüksek bedellere yol açacağı uyarısında bulunarak, "Ekonomi dünyasının geniş kesimlerinde uzun vadeli, telafi  edilemeyecek kayıplar oluşması endişesi büyüyor" dedi.

Orta ölçekli işletmeleri temsil eden BVMW'nin baş iktisatçısı Hans-Jürgen Völz ise iflas dalgası uyarısı yaptı. Völz, korona  önlemlerinin uzatılması ve Paskalya'da sertleştirilmesinin pek çok  şirket için varlıklarının sonu anlamına geldiğini belirtti.

Hükümetin korona politikasına iktisatçılardan da eleştiri geldi. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher,  işletmelerin artık önünü göremeyecek hale geldiğini belirterek "Son  altı aydır geç kalınmış ve çelişkili kararlar azami belirsizlikler  yaratmış, ekonomiye mümkün olan en büyük zararı vermiştir" dedi.

Fratzscher yaratılan belirsizliklerin ekonomiye zehir etkisi yaptığını  ve kaçınılmaz bir şekilde iflaslara ve işsizlikte artışa yol açacağını  söyledi.

Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank katı kapanma  önlemlerine geri dönülmesi sonrasında GSYİH'daki büyüme tahminini bu  yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 3,5'e düşürdü. Commerzbank Baş İktisatçısı Jörg Krämer, tüm ulusal ekonomiye uyarlandığında katı  kapanma önlemlerinin geçerli oldukları süre içinde GSYİH'da yüzde 4'lük azalmaya yol açacağını belirterek "Bu da ayda yaklaşık 10 milyar  euroluk ekonomik zarara denk geliyor" dedi.