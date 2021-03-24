Almanya'da iktisatçılardan ayda 10 milyar euroluk zarar uyarısı

Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, hükümetin pandemi politikasının yüksek bedellere yol açacağı uyarısında bulunarak, "Ekonomi dünyasının geniş kesimlerinde uzun vadeli, telafi edilemeyecek kayıplar oluşması endişesi büyüyor" dedi.

Orta ölçekli işletmeleri temsil eden BVMW'nin baş iktisatçısı Hans-Jürgen Völz ise iflas dalgası uyarısı yaptı. Völz, korona önlemlerinin uzatılması ve Paskalya'da sertleştirilmesinin pek çok şirket için varlıklarının sonu anlamına geldiğini belirtti.

Hükümetin korona politikasına iktisatçılardan da eleştiri geldi. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, işletmelerin artık önünü göremeyecek hale geldiğini belirterek "Son altı aydır geç kalınmış ve çelişkili kararlar azami belirsizlikler yaratmış, ekonomiye mümkün olan en büyük zararı vermiştir" dedi.

Fratzscher yaratılan belirsizliklerin ekonomiye zehir etkisi yaptığını ve kaçınılmaz bir şekilde iflaslara ve işsizlikte artışa yol açacağını söyledi.

Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank katı kapanma önlemlerine geri dönülmesi sonrasında GSYİH'daki büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 3,5'e düşürdü. Commerzbank Baş İktisatçısı Jörg Krämer, tüm ulusal ekonomiye uyarlandığında katı kapanma önlemlerinin geçerli oldukları süre içinde GSYİH'da yüzde 4'lük azalmaya yol açacağını belirterek "Bu da ayda yaklaşık 10 milyar euroluk ekonomik zarara denk geliyor" dedi.