Almanya’da imalat artışa devam etti

Almanya’da imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında, aralık ayındaki 57 puandan, son 4 ayın en düşük yükseliş hızıyla, 57,1 puana yükseldi.

IHS Markit ekonomi direktörü Philip Smith, tedarik sıkıntılarının fiyat artışına neden olduğunu ve satın alma fiyatı enflasyonunun 36 ayın zirvesine doğru ilerlediğine işaret ederek, “İmalat sektörü rekor beklemese de, 2021 yılında talep koşullarının iyileşeceğini tahmin ediyorlar” dedi.