Almanya’da imalat PMI 37 ayın zirvesinde

IHS Markit'in açıkladığı Almanya imalat satın alma yöneticileri endeksi eylül ayında, ocak ayındaki 60,6 puandan, 56,4 puana geriledi. Beklenti endeksin 60,6 puanda sabit kalmasıydı.

Endekste görülen artışta, 7 ayın en düşük düzeyine gerileyen, yeni siparişlerde ekim ayından bu yana görülen en hızlı artış etkili oldu. Özelikle Çin olmak üzere Asya ülkelerinden, Avrupa’dan ve ABD’den gelen yeni siparişler artarken, ihracatlar 2017 yılının aralıkk ayından bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, "Almanya’nın imalat sektörü, ihracat siparişlerindeki artan pozitif eğilim nedeniyle şubat ayında güçlü bir büyüme kaydetti. Sermaye malı üreticileri, artan yatırım harcamalarının bir işareti olarak özellikle güçlü bir performans gösterdi. Veriler, arz kesintisinin stokları yenilemeyi zorlaştırdığını ve bunun önümüzdeki aylarda üretim için sonuçları olabileceğini gösteriyor” dedi.