Almanya'da imalat PMI kısıtlamalara rağmen yükseldi

Almanya ekonomisinin yaklaşık beşte birini oluşturan imalat sektöründe satın alma yöneticileri endeksi aralık ayında, kasım ayındaki 57,8 puandan, 58,3 puan ile beklenti altında kalsa da, 2018 yılının şubat ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Endeksteki artışın sebebi olarak, tedarik zinciri üzerindeki baskılar ve hammadde elde etmede görülen sıkıntıların henüz imalat sektörüne yansımaması gösterilirken, gelecek aylarda söz konusu etmenlerin endeksi aşağı yönlü etkileyebileceği belirtildi.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, "Her şeye rağmen, COVID-19 aşılarının uygulanmaya başlamasıyla salgının etkisinin giderek azalacağını ve talep üzerindeki baskısının kademeli olarak azalacağını öngören imalat sektörü satın alma yöneticileri 2021 yılının parlak olacağını düşünüyorlar" dedi.