Almanya’da imalat PMI temmuzda hız kazandı

IHS Markit'in açıkladığı Almanya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuz ayında, 65,9 puanla, en yüksek üçüncü zirvesine yükseldi.

Almanya’da İmalat PMI, yeni siparişler, çıktılar, istihdam ve stoklardaki artış etkisiyle en yüksek üçüncü tarihi zirvesi olan 65,9 puana yükseldi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki sanayi sektörü, pandemi sırasında COVID-19 kısıtlamalarından neredeyse hiç etkilenmeden ve cömert devlet destek önlemlerinin yardımıyla ilerliyor.

Yurtdışından gelen yüksek talep, sipariş defterlerinin dolmasına neden oldu, ancak yarı iletkenler ve diğer ara mallar için arz sıkıntısı üretimi engelliyor.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Trevor Balchin, “Yeni iparişler ve istidamda görülen artış, Almanya’nın imalat sektörüne hız kazandırdı ve endeks, mayıs ayındaki yavaşlama ardından, üst üste 2 ay artış gösterdi. Endeks 65,9 puanla en yüksek üçüncü zirvesine ulaştı” dedi.