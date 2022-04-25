Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

Ekonomik düşüncü kuruluşu Ifo Institute tarafından hazırlanan iş dünyası güven endeksi nisan ayında mart ayındaki 90,8 puandan 91,8 puana yükseldi. Beklenti ise endeksin 89,1 puana gerileyeceği yönündeydi.

Nisan ayında Ifo cari koşullar endeksi 95,8 puan olan beklentilerin üzerinde 97,2 puan seviyesinde gerçekleşirken, beklenti endeksi de 84,6 puandan 86,7 puana çıktı.

Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe yaptığı açıklamada, Almanya'da iş dünyasının ekonomiye olan güveninin düşük seviyede de olsa istikrar kazandığını bildirdi.

Alman ekonomisinde yılın ilk çeyreğinde resesyon yaşanmadığını belirten Wohlrabe, ikinci çeyrekte resesyon yaşanacağına dair de işaret göremediklerini vurguladı.

Çin'de COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kapatma tedbirlerinin önümüzdeki aylarda tedarik zincirlerinde daha fazla bozulmaya yol açacağını belirten Wohlrabe, Alman sanayisindeki tedarik problemlerinin de buna bağlı olarak artacağını savundu.