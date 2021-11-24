Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni kötüleşti

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ifo tarafından açıklanan iş dünyası güven endeksi kasım ayında ekim ayındaki 97,7 puandan 96,5 puana indi.

Tedarik zincirlerindeki darboğazların yol açtığı sıkıntılar ve artan koronavirüs vakaları işletmeler için kısa vadeli görünümü bulanıklaştırdı.

Alman şirketlerinin cari durumdan memnuniyetlerini yansıtan endeks 100,2 puandan 99,0 puana ve beklenti endeksi 94,2 puana geriledi.

Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe yaptığı değerlendirmede, güven endeksinin Kasım ayında gösterdiği düşüşün endişe yarattığını ifade etti. Tedarik zincirlerindeki sıkıntının şirketler üzerinde gerçek birbaskı yarattığını belirten Wohlrabe, hizmet sektörünün güveninde ciddi kötüleşme olduğunu, özellikle konaklama ve ağırlama sektörlerinin 2-3 aydır zorluklarla karşıya bulunduklarını da vurguladı.

Volhrabe yaptığı değerlendirmede, Almanya'da dördüncü çeyrekte GSYH'da büyümenin duraksamasını beklediklerini belirtirken, fiyat artışlarının Ocak ayından itibaren yavaşlamasını beklediklerini de ifade etti.