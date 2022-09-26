Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni zayıflıyor

Almanya'da iş dünyasını ekonomiye olan güveni eylül ayında da zayıflamaya devam etti.

Enerji yoğun sektörler ile konaklama, ağırlama sektörü kış ayların için en kötümser, en çok endişelenen sektörler olarak öne çıktı.

Ekonomik düşünce kuruluşu Ifo tarafından hazırlanan iş dünyası güven endeksi eylül ayında, ağustos ayındaki 88,6 puandan 84,3 puana indi. Beklenti ise 87 puana gerileyeceği yönündeydi. Endeks 2021 Eylül ayında 99,2 puan seviyesindeydi.

Ifo ekonomisti Klaus Vohlrabe yaptığı değerlendirmede, "Neredeyse tüm cephelerde, ekonominin tüm sektörlerinde göstergelerde büyük bir eksi var. Alman ekonomisi bir resesyon ile karşı karşıya" dedi.

Enerji yoğun sektörlerin kış ayları konusunda özellikle karamsar olduklarını belirten Vohlrabe, konaklama, ağırlama sektöründe endişeleri de çok büyük olduğunu ifade etti.

Şirketlerin yüzde 65,8'inin tedarik darboğaçlarından endişe ettiklerini belirten Vohlrabe, ihracat beklentilerinin de hafif şekilde düştüğünü söyledi.