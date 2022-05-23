Almanya'da iş dünyasının morali yükseldi

Ekonomik düşünce kuruluşu Ifo tarafından hazırlanan iş dünyası güven endeksi mayıs ayında, Hizmetler sektörünün COVID-19 salgınının etkilerinden toparlanmaya devam etmesinin ve sanayi ürünleri için ihracat beklentilerindeki hafif artışın etkisiyle nisan ayındaki 91,9 puandan 93 puana çıktı.

Beklenti ise endeksin 91,4 puana gerileyeceği yönündeydi. Cari şartlar endeksi mayıs ayında 97,3 puandan 99,5 puana yükselirken, beklenti endeksi de 86,9 puandan 86,9 puana çıktı.

Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe verilerin ardından yaptığı açıklamada, Alman ekonomisini dayanıklı olduğunu ifade etti.

Sanayi sektöründe talebin ciddi şekilde düştüğünü ve tedarik darboğazlarının hafiflediğine dair işaret görmediklerini de belirten Wohlrabe, perakende sektörünün de tedarik sorunları ile boğuştuğunu, perakencilerin yüzde 80'inin siparişlerinin tamamını tedarik edememekten şikayet ettiklerini vurguladı.

Ancak sanayinin ihracat beklentilerinin hafif şekilde arttığını, özellikle turizm ve ağırlama sektörlerinin COVID'in etkilerinden toparlanmaya devam ettiğini anlatan Wohlrabe, "Almanya'da şu anda bir resesyona dair işaret yok" dedi.