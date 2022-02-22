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Almanya’da iş iklimi endeksi şubatta iyileşti

Almanya'da IFO endeksi şubat ayında 98.9​​ ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan IFO endeksi Şubat ayında 98.9​​ ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Ekonomistler verinin 96.5​​ seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Daha önce ​95.7 olarak açıklanan ocak ayı endeks seviyesi 96'ya revize edildi.

Açıklamada endeks sonuçlarında Ukrayna geriliminin etkisi olmadığı belirtilirken salgınının sona ermesinin beklendiği ancak Ukrayna’daki gelişmelerin risk faktörü olduğu belirtildi.

Söz konusu gerilimle artan enerji fiyatlarının da şirketleri olumsuz etkileyeceği ifade edildi.