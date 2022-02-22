Almanya’da iş iklimi endeksi şubatta iyileşti
Almanya'da IFO endeksi şubat ayında 98.9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan IFO endeksi Şubat ayında 98.9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Ekonomistler verinin 96.5 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Daha önce 95.7 olarak açıklanan ocak ayı endeks seviyesi 96'ya revize edildi.
Açıklamada endeks sonuçlarında Ukrayna geriliminin etkisi olmadığı belirtilirken salgınının sona ermesinin beklendiği ancak Ukrayna’daki gelişmelerin risk faktörü olduğu belirtildi.
Söz konusu gerilimle artan enerji fiyatlarının da şirketleri olumsuz etkileyeceği ifade edildi.