Almanya’da iş iklimi haziranda beklentilerden daha olumlu

Almanya'da bulunan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo), Almanya'da iş iklimi endeksinin haziran ayında 2,6 puan artışla iyileşmeye devam ederek beklentileri aştığını açıkladı.

Ifo iş iklimi endeksi, haziran ayında, mayıs ayındaki 99,2 puandan, 101,8 puana yükseldi. Piyasa beklentisi 100,6 puana yükselmesiydi.

Enstitünün Dresden şubesinden ekonomi uzmanı Joachim Ragnitz, ekonomik toparlanmanın 2021 sonunda tamamlanacağına işaret ederek, “Hızlı ve güçlü bir toparlanma bekliyoruz” dedi.



Diğer yandan Ifo mevcut ekonomik durum değerlendirmesi 95,7 puandan 99,6 puana, beklenti endeksi 102,9 puandan 104 puana yükselerek beklentileri aştı. Beklentiler endekslerin sırasıyla 97,8 ve 102,9 puana yükselmeleriydi.