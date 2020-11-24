Almanya'da iş iklimi kasımda kötüleşti

Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo) verileri, Almanya'daki iş ikliminin kasım ayında, ekim ayında 92,7 puandan, 90,7 puana gerilediğini gösterdi.

Endekste görülen gerilemede artan COVId-19 vakaları ve alınan tedbirler etkili oldu.

İfo'nun açıkladığı bir diğer endeks olan ekonomik durum endeksi ise, ekim ayındaki 90,3 puandan, 87,2 puanlık beklentinin üzerinde, 90 puan olarak açıklandı.

Beklenti endeksi ise, ekim ayındaki 95 puandan, 93,5'lik beklenti altında kalarak, 91,5 puana geriledi.