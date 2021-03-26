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Almanya’da iş iklimi martta iyileşmeye devam etti

Ifo, Almanya'da iş ikliminin mart ayında iyileşmeye devam ettiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya'da bulunan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo), Almanya'da iş ikliminin mart ayında iyileşerek 4,2 puan yükseldiğini açıkladı.

Ifo iş iklimi endeksi, mart ayında, şubat ayındaki 92,4 puandan, 96,6 puana yükseldi. Piyasa beklentisi 93,4 puana yükselmesiydi

Diğer yandan Ifo mevcut ekonomik durum değerlendirmesi 90,6 puandan 93 puana, beklenti endeksi ise 94,2 puandan 100,4 puana yükseldi. Beklentiler endekslerin sırasıyla 91,3 ve 95,2 puana yükselmeleriydi.