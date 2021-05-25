Almanya’da iş iklimi mayısta beklentileri aştı
Ifo, Almanya'da iş ikliminin mayıs ayında iyileşmeye devam ettiğini ve endeksin beklentilerin üzerinde yükseldiğini açıkladı.
Almanya'da bulunan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo), Almanya'da iş iklimi endeksinin mayıs ayında 2,4 puan artışla iyileşmeye devam ederek beklentileri aştığını açıkladı.
Ifo iş iklimi endeksi, mayıs ayında, nisan ayındaki 96,8 puandan, 99,2 puana yükseldi. Piyasa beklentisi 98,1 puana yükselmesiydi
Diğer yandan Ifo mevcut ekonomik durum değerlendirmesi 94,1 puandan 95,7 puana, beklenti endeksi 99,5 puandan 102,9 puana yükselerek beklentileri aştı. Beklentiler endekslerin sırasıyla 95,5 ve 101 puana yükselmeleriydi.