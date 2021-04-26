Almanya’da iş iklimi nisanda beklenti altında kaldı
Ifo, Almanya'da iş ikliminin nisan ayında iyileşmeye devam ederken, beklenti altında kaldığını açıkladı.
Almanya'da bulunan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo), Almanya'da iş ikliminin nisan ayında 0,2 puan artışla iyileşmeye devam ettiğini ancak beklenti altında kaldığını açıkladı.
Ifo iş iklimi endeksi, nisan ayında, mart ayındaki 96,6 puandan, 96,8 puana yükseldi. Piyasa beklentisi 97,7 puana yükselmesiydi
Diğer yandan Ifo mevcut ekonomik durum değerlendirmesi 93,1 puandan 94,1 puana yükselirken, beklenti endeksi 100,3 puandan 99,5 puana geriledi. Beklentiler endekslerin sırasıyla 94,5 ve 101,4 puana yükselmeleriydi.