Almanya'da işçi sorunu büyüyor

Alman Ifo araştırma enstitüsü, Almanya'daki makine teçhizat üreticilerinin vasıflı işçi bulmakta zorlandıklarını, kalifiye işçi eksikliğinin malzeme ve ara ürün kıtlığının yarattığı sorunları derinleştirdiğini bildirdi.

Münih merkezli araştırma ensitütüsünün 4 bin şirketle gerçekleştirdiği ankete göre mühendis, mekanik ve bilişim teknolojileri uzmanlarındaki eksikliğe ek olarak düşük vasıflı işçi bulunmasında sorunla karşılaşılıyor.

Temmuz anketine göre imalatçı firmaların yüzde 43'ü vasıflı işçi bulmakta zorlanırken bu rakam Nisan ayında yüzde 38.7 olarak bildirilmişti.

Ifo sektör uzmanı Nicolas Bunde "Makine teçhizat üreticileri, koronavirüs salgını sırasında ve sonrasında gerçekleştirdikleri işten çıkarmaların etkisini hissediyorlar. Şimdi bu şirketler, can havliyle uygun işçi arıyor" dedi.