Almanya'da işsizlik beklentileri karşıladı

Almanya Federal İstihdam Dairesi'nin açıkladığı ocak ayı işsizlik verilerine göre, Almanya'da işsizlik oranı, beklenti olan yüzde 6 olarak açıklandı. Ülkede işsizlik aralık ayında da yüzde 6 düzeyindeydi.

İşsiz Alman vatandaşları sayısı ocakta aylık 9 bin kişi ve yıllık 385 bin kişi arttı. Çalışan Alman vatandaşları sayısı ise 14 bin kişi artışla 44,33 milyon kişiye ulaştı. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 714 bin kişi azaldı.