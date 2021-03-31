Almanya'da işsizlik oranı şubatta değişmedi

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, işsiz sayısı şubat ayında 77 bin kişi azaldı ancak yıllık bazda artış 492 bin kişi oldu. Ülkede işsiz sayısı hala salgın öncesi döneme göre yüksek seyrini korudu.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı bu ay 2 milyon 830 bin olarak ölçülürken, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise şubat ayında yüzde 1,7 azaldı.

Diğer yandan, arındırılmamış rakamlarla ele alındığında işsizlik, şubatta değişmedi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş piyasasının olumlu gelişmeye devam ettiğini belirterek, “Arındırılmamış işsizlik, ağustos ayında beklenildiği gibi mevsimsel nedenlerden dolayı bir miktar arttı. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik ve eksik iş gücü ise azaldı." ifadelerini kullandı.