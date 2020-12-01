Almanya'da işsizlik oranı yüzde 6,1 düzeyine çekildi.

Almanya Federal İstihdam Dairesi'nin açıkladığı kasım ayı işsizlik verilerine göre, Almanya'da işsizlik oranı, beklenti olan yüzde 6,3'ün altında, yüzde 6,1'e geriledi. Ülkede işsizlik ekim ayında yüzde 6,2 düzeyindeydi.

İşsiz Alman vatandaşları sayısı kasımda aylık 61 bin kişi ve yıllık 385 bin kişi arttı. Çalışan Alman vatadaşları sayısı ise 20 bin kişi artışla 44,93 milyon kişiye ulaştı. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 645 bin kişi arttı.