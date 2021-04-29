Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi martta beklenti üzerinde arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9, bir önceki aya göre de yüzde 1,8 yükseldi.

Piyasalardaki yıllık yüzde 6 ve aylık yüzde 1’lik artış beklentisini üzerinde gelen endeks, bu yılın şubat ayında aylık bazda yüzde 1,7 ve yıllık bazda yüzde 1,4 artmıştı.

Almanya’da İhracat Fiyat Endeksi ise martta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 ve bir önceki aya göre de yüzde 0,8 yükseldi.