Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi şubatta arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4, bir önceki aya göre de yüzde 1,7 yükseldi.

Piyasalardaki yıllık yüzde 1,3 ve aylık yüzde 1’lik artış beklentisini üzerinde gelen endeks, bu yılın ocak ayında aylık bazda yüzde 1,9 artmış, yıllık bazda ise yüzde 1,2 azalmıştı.

Şubat ayında ham petrol ve madeni yağlar hariç İthalat Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 15 aylık bazda ise yüzde 1 arttı.

Almanya’da İhracat Fiyat Endeksi ise eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 ve bir önceki aya göre de yüzde 0,5 yükseldi.