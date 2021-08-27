Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi temmuzda beklentileri aştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede temmuz ayında İthalat Fiyat Endeksi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15, bir önceki aya göre ise yüzde 2,2 yükseldi. Veriye ilişkin piyasa beklentileri aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 13,6 arış olması yönündeydi.

Endeks, haziranda aylık yüzde 1,6 ve yıllık yüzde 12,9 artmıştı.

Almanya’da İhracat Fiyat Endeksi ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3, bir önceki aya göre ise yüzde 1,2 arttı.