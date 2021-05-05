Almanya'da kısa çalışma kapsamındaki işçi sayısı nisanda azaldı

Ifo verilerine göre, nisan ayında Almanya'da kısa çalışma kapsamındaki işçi sayısı 2,7 milyon kişi oldu. Mart ayında ise revize rakam 3 milyon olarak hesaplanmıştı.



Kısa çalışma kapsamında en çok işçinin yer aldığı sektör turizm ve konaklama oldu. Sektörde kısa çalışma kapsamında bulunan çalışan oranı halen yüzde 53,2'yle çok yüksek düzeyde bulunuyor. Sektörde kısa çalışma desteği alanların sayısı 565 bin iken imalat sektöründe ise kısa çalışma desteği alanların sayısı nisanda 535 bin kişiden 444 bin kişiye indi.