  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya'da kısa çalışma kapsamındaki işçi sayısı nisanda azaldı
Takip Et

Almanya'da kısa çalışma kapsamındaki işçi sayısı nisanda azaldı

Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Ifo'nun verilerine göre, Almanya'da kısa çalışma kapsamındaki işçi sayısı nisanda azaldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ifo verilerine göre, nisan ayında Almanya'da kısa çalışma   kapsamındaki işçi sayısı 2,7 milyon kişi oldu. Mart ayında ise  revize rakam 3 milyon olarak hesaplanmıştı.

Kısa çalışma kapsamında en çok işçinin yer aldığı sektör turizm  ve konaklama oldu. Sektörde kısa çalışma kapsamında bulunan çalışan  oranı halen yüzde 53,2'yle çok yüksek düzeyde bulunuyor. Sektörde  kısa çalışma desteği alanların sayısı 565 bin iken imalat sektöründe  ise kısa çalışma desteği alanların sayısı nisanda 535 bin kişiden 444 bin kişiye indi.