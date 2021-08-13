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Almanya’da perakende satış fiyatlarında 47 yılın en büyük artışı

Almanya'da perakende satış fiyatları, temmuzda yıllık yüzde 11,3 artışla 47 yılın en büyük artışını gösterdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satış fiyatlarının temmuz ayında reel olarak yıllık yüzde 11,3 arttığını ve bu artışın 47 yılın en büyük yıllık artışı olduğunu açıkladı.

Temmuz ayında perakende satış fiyatları aylık bazda yüzde 1,1 yükseldi.

Perakende satış fiyatları haziran ayında, aylık yüzde 1,7 yıllık ise yüzde 10,7 yükselmişti.