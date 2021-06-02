Almanya'da perakende satışlar beklenti altında arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da perakende satışlar nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 4,4 arttı. Beklentiler yüzde 10,1‘lik bir artış olması yönündeydi. Perakende satışlar martta yıllık yüzde 11 artmıştı.

Perakende satışlardaki aylık değişim ise yüzde 2’lük düşüş beklentisini aşarak, yüzde 5,5 azaldı. Endeksteki mart ayı değişimi aylık yüzde 7,7 artış yönündeydi

Aylık bazda, takvim ve mevsimsel değişimlerden arındırılmış perakende satışlar, mart ayına göre reel olarak yüzde 5,5 nominal olarak yüzde 5,4 azaldı.