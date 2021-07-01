Almanya'da perakende satışlar beklenti altında kaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da perakende satışlar mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 2,4 azaldı. Beklentiler yüzde 10,1‘lik bir artış olması yönündeydi. Perakende satışlar nisanda yıllık yıllık yüzde 4,4 artmıştı.

Perakende satışlardaki aylık değişim ise yüzde 5’lik artış beklentisinin altında, yüzde 4,2 arttı. Endeksteki nisan ayı değişimi aylık yüzde 5,5 düşüş yönündeydi

Aylık bazda, takvim ve mevsimsel değişimlerden arındırılmış perakende satışlar, nisan ayına göre reel olarak yüzde 4,2 nominal olarak yüzde 4,5 arttı.