Almanya’da perakende satışlar beklentilerin üzerinde yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da perakende satışlar mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 11 arttı. Beklentiler yüzde 3,1‘lik bir düşüş olması yönündeydi. Perakende satışlar şubatta yıllık yüzde 9 azalmıştı.

Perakende satışlardaki aylık değişim ise yüzde 3’lük artış beklentisinin altında, yüzde 7,7’lik artış oldu. Endeksteki şubat ayı değişimi aylık yüzde 1,2 artış yönündeydi

Aylık bazda, takvim ve mevsimsel değişimlerden arındırılmış perakende satışlar, şubat ayına göre reel olarak yüzde 7,7 nominal olarak yüzde 7,4 arttı.