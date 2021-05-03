Almanya’da perakende satışlar beklentilerin üzerinde yükseldi
Almanya’da perakende satışlar keskin bir artışla, yıllık yüzde 11 arttı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da perakende satışlar mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 11 arttı. Beklentiler yüzde 3,1‘lik bir düşüş olması yönündeydi. Perakende satışlar şubatta yıllık yüzde 9 azalmıştı.
Perakende satışlardaki aylık değişim ise yüzde 3’lük artış beklentisinin altında, yüzde 7,7’lik artış oldu. Endeksteki şubat ayı değişimi aylık yüzde 1,2 artış yönündeydi
Aylık bazda, takvim ve mevsimsel değişimlerden arındırılmış perakende satışlar, şubat ayına göre reel olarak yüzde 7,7 nominal olarak yüzde 7,4 arttı.