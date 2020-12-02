Almanya'da perakende satışlar ekimde yüzde 8,2 yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) perakende satış verilerine göre, ülkede perakende satışlar, beklenti olan yüzde 5,9'luk artışı geçerek yıllık bazda yüzde 8,2 yükseldi.

Endeksteki aylık değişim ise, eylül ayındaki yüzde 2,2'lik düşüş sonrasında, yüzde 1,2'lik artış beklentisinin üzerinde, yüzde 2,6 artış oldu.

Gıda dışı perakende sektörü satışları yıllık bazda yüzde 9 ve gıda, içecek ve tütün kalemi yüzde 7,3'lük artışla, endekste görülen artışa en büyük katkıyı yapan alt kalemler oldu.