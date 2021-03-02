Almanya’da perakende satışlar keskin düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da perakende satışlar ocak ayında bir önceki ayın aynı ayına göre reel olarak yüzde 8,7, azaldı.

Rakam, perakende satışlarda küçük bir artış beklentilerine kıyasla önemli bir düşüş ve Almanya'da aralık ortasında başlayan ikinci COVID-19 kilitlenmesinin ortasında geliyor.

Nominal olarak, perakende satışlar yıllık bazda yüzde 7,4 düştü.

Aylık bazda, takvim ve mevsimsel değişimlerden arındırılmış perakende satışlar, kasım ayına göre reel olarak yüzde 4,5, nominal olarak yüzde 3,9 azaldı.