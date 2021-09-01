Almanya’da perakende satışlar temmuzda beklentilerin çok üzerinde geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışların iki aylık artışın ardından aylık yüzde 5,1 ve yıllık yüzde 0,3 azaldığını açıkladı.

Perakende satışlar yıllık bazda bir önceki ayda yukarı yönlü revize edilen yüzde 6,5'lik artış ardından ardından reel olarak yüzde 0,3 azaldı.

Takvim ve mevsimsellikten arındırılmış gıda, içecek ve tütün perakende satışları, aylık bazda reel olarak yüzde 2,4 ve COVID-19 pandemisi öncesi dönemin aksine yüzde 2,5 düştü. İnternet siparişleri ise bir önceki aya göre yüzde 11,9 azaldı.